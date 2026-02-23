Viaggiava in auto con 70 bustine di cocaina | arrestato

Un giovane di 22 anni, residente a Trento ma domiciliato a Roma, è stato arrestato dopo essere stato trovato con 70 bustine di cocaina in auto. La polizia lo ha fermato nel centro di Ospitaletto, nel bresciano, durante un controllo di routine. La sostanza stupefacente nascosta tra i sedili ha portato all’arresto immediato del ragazzo. La scoperta ha suscitato l’interesse degli agenti, che hanno eseguito una perquisizione approfondita.

È residente a Trento (ma domiciliato a Roma) il 22enne di origini albanesi fermato nei giorni scorsi nel centro di Ospitaletto, nel bresciano. Un atteggiamento particolarmente nervoso ha insospettito gli agenti che l’avevano fermato per un normalissimo controllo, i quali hanno deciso di approfondire gli accertamenti all’interno dell’abitacolo. Il tutto è terminato con il giovane arrestato con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti. Il controllo è avvenuto mentre il ragazzo transitava lungo la strada proveniente da Travagliato. Dopo l’alt, il suo comportamento agitato ha spinto gli operatori a procedere con una perquisizione del veicolo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Autista arrestato a Rieti per traffico di droga, viaggiava con 111 kg di cocaina nascosti nel tirUn autista è stato arrestato a Rieti dalla Polizia Stradale di Roma Nord, con 111 kg di cocaina sequestrati nel suo tir. Fermato con 2 etti di cocaina in auto: arrestatoDurante un controllo nella Valle Isarco, i carabinieri del Radiomobile di Bressanone hanno arrestato un 21enne albanese trovato in possesso di due etti di cocaina. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Viaggiava in auto con 106 grammi di cocaina, arrestato un imprenditore; Maddaloni, coppia viaggiava in auto con hashish e cocaina: in auto un bimbo di 10 anni, arrestati; Maddaloni, coppia viaggiava in auto con hashish e cocaina: in auto un bimbo di 10 anni, arrestati; Viaggiava con due panetti di hashish nascosti nell'imbottitura del sedile: arrestato. La storia delle mamme pusher che spacciavano in auto con i figli piccoliUna mamma pusher che operava tenendo con sé il figlio di cinque è stata arrestata in costiera sorrentina. Un caso analogo si è verificato in provincia di Caserta, dove il piccolo invece di anni ne ... blitzquotidiano.it Maddaloni, coppia viaggiava in auto con hashish e cocaina: in auto un bimbo di 10 anni, arrestatiA Maddaloni (Caserta) una coppia viaggiava in auto con hashish e cocaina da vendere ai clienti, lui 40enne e lei 26enne, madre del bimbo di 10 anni che ... msn.com L'auto su cui Salcone viaggiava insieme al marito era andata a fuoco e il corpo della donna fu ritrovato carbonizzato - facebook.com facebook Viaggiava in auto con 106 grammi di cocaina, arrestato un imprenditore. E' stato fermato per un controllo stradale dai carabinieri sulla Statale 106 a Crucoli #ANSA x.com