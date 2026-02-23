Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 17 | 25

Il traffico intenso sul Grande Raccordo Anulare è causato da un aumento delle vetture tra Laurentina e Roma Sud, con lunghe code in entrambe le direzioni. La congestione si estende anche in via Salaria, con rallentamenti tra Togliatti e Monterotondo Scalo, e in via Tiburtina, dove si formano ingorghi tra Settecamini e Tivoli Terme. La presenza di veicoli in movimento riduce la fluidità delle strade e provoca disagi nelle vie limitrofe.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare coda tratti per traffico intenso tra Laurentina e diramazione Roma Sud in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si sta in coda per l'intenso traffico tra le uscite Nomentana a Roma Teramo sul tratto Urbano si rallenta tra la Togliatti ed il grande raccordo anulare in uscita dalla capitale percorrendo via Salaria rallentamenti altezza a Monterotondo Scalo nei due sensi di marcia mentre in via Tiburtina si rallenta tra Settecamini e Tivoli Terme nelle due direzioni in via Casilina traffico rallentato con code tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino in via Prenestina code tra il grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona mentre in via Appia rallentamento Santa Maria delle Mole direzione Albano Da quale roccia è Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio