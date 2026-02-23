Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 12 | 25

Un camion ribaltato sulla statale Pontina provoca la chiusura totale del tratto a circa 41,9 km, a causa delle operazioni di rimozione in corso. La strada rimane bloccata, con il traffico deviato su via del Tufetto e code su via Nettunense in direzione Roma, rallentando i tempi di percorrenza a circa un’ora. Contestualmente, si registrano rallentamenti sulla ferrovia tra Incisa e Rignano per verifiche tecniche, con possibili ritardi e cancellazioni.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla statale Pontina proseguono le operazioni di rimozione del mezzo pesante è ribaltato ricordiamo la strada resta chiusa km 41 e 900 circa traffico deviato su via del tufetto code a partire da via Tiberio con le questioni di traffico file su via Nettunense siamo in direzione Roma tempi di percorrenza circa 60 minuti ci spostiamo sulla tratto Urbano della Roma Teramo code residue da Portonaccio al bivio per la tangenziale est sono le percussioni per l'incidente Ora Risolto avvenuto sulla tangenziale est in prossimità di San Lorenzo direzione San Giovanni voltiamo pagina e Cantieri nel quadrante nord della capitale Per consentire gli interventi sulla rete del gas è chiusa al transito veicolare via della Storta nel tratto compreso tra via Cassia & via Braccianese contestualmente le linee bus di zona deviano su percorsi alternativi fino al termine dei lavori è previsto per il 27 febbraio in chiusura pubblico circolazione rallentata sulla ferrovia convenzionale Roma Firenze Sono in corso delle Verifiche Tecniche sulla linea tra Incisa e Rignano i treni Intercity e regionali coinvolti possono subire limitazioni di percorso cancellazioni e ritardi fino a 15 minuti sono le corse con bus per i collegamenti regionali da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio la regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 12:25Questa mattina sulla A1 Roma-Napoli il traffico scorre senza problemi.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 07:25Un incidente sulla Cassia Veientana ha provocato lunghe code tra le rughe e via del Prato della Corte, creando disagi al traffico.

