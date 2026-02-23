Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 07 | 25

Un incidente sulla Cassia Veientana ha provocato lunghe code tra le rughe e via del Prato della Corte, creando disagi al traffico. La causa è un tamponamento che ha bloccato una corsia, rallentando anche il Raccordo Anulare e le principali vie di accesso alla città. Le auto si accumulano sulla Nomentana e sulla Pontina, dove si registra anche una chiusura temporanea per un ribaltamento. La circolazione rimane intensamente congestionata in molte zone di Roma.

Astral infomobilità Buon inizio settimana e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Roma per l'incidente sulla Cassia Veientana si sono formate code tra le rughe e via del Prato della Corte direzione raccordo anulare traffico intenso sul Raccordo Anulare fila in interna dalla diramazione Roma Sud all'appia in esterna si rallenta dalla Prenestina all'anno dal Aurelia Pescaccio e si sta in coda dalla Roma Fiumicino alla fontina qui per un auto ferma sulla rampa del raccordo che immette sulla Pontina in direzione Latina Si procede a rilento qui per traffico sulle diramazioni nord-sud rispettivamente dallo svincolo di Settebagni da Tor Vergata nei due casi fino al Raccordo Anulare è in quest'ultima direzione che possiamo sulla tratto Urbano della Roma Teramo file da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est verso il centro diamo uno sguardo alle consolari però lentamente code interessano la Nomentana tra Sant'Alessandro il raccordo anulare la Tiburtina tra Settecamini a San Basilio e la piada via dei Laghi a via delle Capannelle tutto verso il centro infine sulla statale Pontina pesante ribaltato reso necessario la chiusura della strada e conseguente deviazione del traffico al km 41 e 900 Dunque su via del tufetto code a partire da Aprilia in direzione Roma pagina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in che solo un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali devo avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-02-2026 ore 07:25Da oggi i lavori di riqualificazione alle pensiline della stazione di Porta San Paolo interrompono la circolazione tra Porta San Paolo e Magliana, in orario 11-16:30, fino al 20 febbraio.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 07:25Code e rallentamenti si registrano questa mattina sulle strade principali di Roma.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 19:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 12:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 18:10.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-02-2026 ore 10:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati delle relazioni di Altan infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura è risolto L'incidente ... romadailynews.it

Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com

#atac #Roma #viabilità terminati lavori in viale Marconi, ripristinato le linee 170-766-775-791-792 e n781 x.com

Agenda mobilità Roma 21-22 febbraio 2026: le principali modifiche alla viabilità della Capitale tra lavori e limitazioni, per organizzare al meglio i propri spostamenti - facebook.com facebook