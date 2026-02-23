Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 09 | 40

Un camion si è ribaltato sulla statale Pontina, causando la chiusura del tratto al km 41,9. La causa è l’incidente che ha disperso del carico e rallentato il traffico in tutta la zona. Le operazioni di recupero si sono allungate, creando code su diverse strade vicine, come via Vallelata e via Nettunense. La situazione ha coinvolto anche il raccordo anulare e le principali arterie di Roma, creando disagi ai pendolari. La viabilità rimane critica nella zona.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio l'aggiornamento sulla statale Pontina ricordiamo i forti disagi per chi è diretto a Roma la causa un mezzo pesante che si è ribaltato la strada chiusa al km 41 e 900 circa siamo nel territorio comunale di aprire al traffico è deviato su via del tufetto corso le operazioni di recupero del carico disperso cose a partire da via Ricciotti con ripercussioni di traffico file su via Vallelata via Verdi via Carducci e via Nettunense tutto ricordiamo in direzione Roma andiamo sul raccordo anulare per traffico fi-pi-li interna dalla Cassia Veientana da Flaminia poi si rallenta dalla Nomentana Tiburtina ed alla diramazione Roma Sud a doppia in esterna e rallentamenti tra Roma Fiumicino Ostiense dalla Prenestina la Tiburtina ci possiamo sulla Roma Fiumicino per un incidente Ci sono code tra Parco dei Medici ANSA del Tevere verso l'Eur andiamo sulla tratto Urbano della Roma Teramo con le qui per traffico da Portonaccio al bivio per la tangenziale est direzione centro e sulla Tiburtina code per l'incidente avvenuto in precedenza tra albuccione Setteville direzione raccordo anulare da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento

Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 09:40Questa mattina a Roma la circolazione si presenta ancora molto intensa, soprattutto sul grande raccordo anulare e sulla Cassia Flaminia.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 09:40La viabilità di Roma e della Regione Lazio si complica questa mattina.

