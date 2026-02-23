Viabilita’ | delegata Citta’ metropolitana Roma al via lavori su Braccianese Claudia

Manuela Chioccia annuncia che i lavori sulla Braccianese Claudia partono domani, 24 febbraio 2026, al km 31+650, nel comune di Allumiere. La delegata alla viabilità di Città metropolitana di Roma spiega che l’intervento mira a migliorare la sicurezza stradale. Le operazioni prevedono lavori di sistemazione e messa in sicurezza della carreggiata, coinvolgendo direttamente il traffico locale. La gestione del cantiere sarà affidata a una ditta specializzata, per un periodo stimato di alcune settimane.

Manuela Chioccia, delegata alla Viabilità di Città metropolitana di Roma Capitale, ha rilasciato una nota in cui annuncia che “Domani, 24 febbraio 2026, inizieranno i lavori di sistemazione e messa in sicurezza sulla SP A Braccianese Claudia al km 31+650, nel comune di Allumiere.” Dettagli sui lavori di sistemazione. Con l’approvazione del progetto esecutivo, si è proceduto all’affidamento dei lavori, che avranno una durata massima di 120 giorni, salvo imprevisti. Il tratto interessato dai lavori sarà parzializzato, con l’istituzione del senso unico alternato. Una volta completato l’intervento, si procederà al ripristino del manto stradale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Maltempo: Citta’ metropolitana Roma, interventi su viabilita’ per eliminare situazioni pericoloA causa della recente ondata di maltempo, la città metropolitana di Roma ha avviato interventi mirati sulla viabilità.

Città Metropolitana, confronto con i sindaci su viabilità e turismo: interventi mirati per sicurezza e sviluppoFederico Basile ha incontrato i sindaci del territorio per discutere di viabilità e turismo.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: Viabilità, in corso i lavori su 14 strade provinciali. Chioccia: Interventi tempestivi e lavori urgenti nonostante le scarse risorse disponibili, la sicurezza delle comunità resta la nostra assoluta priorità; Dopo il maltempo la Città metropolitana al lavoro su 14 strade provinciali: chiusure e sensi unici dopo le urgenze; Strada del Carlone, le ragioni del no: Scelta impattante e non condivisa; Rete stradale provinciale. Investiti 78 milioni per la viabilità del futuro.

La Città metropolitana di Milano vara il suo PMRR: 40 milioni di euro per i progetti dei ComuniE’ stato ribattezzato PMRR, ossia Piano metropolitano di ripresa e resilienza e mette a disposizione circa 40 milioni di euro per finanziare progetti dei Comuni coerenti con il Piano strategico ... affaritaliani.it

Città metropolitana, c’è l’intesa sulla giunta. Amt, lite in Sala Rossa: Bordilli viene espulsaGenova – Sei consiglieri delegati, vicesindaco metropolitano incluso. Con Simone Franceschi che, nel ruolo di vice di Silvia Salis, avrà anche la delega che scotta a Trasporto pubblico e Mobilità, ... ilsecoloxix.it

VERSO Stz. La Storta (032): da via Cassia devia dx via Braccianense, sx via Antonio Petito, sx via Braccianese Claudia (SP 493), sx via Emilio Caglieri, dx via della Storta, normale itinerario. x.com

MANZIANA - Incidente tra Bracciano e Manziana. #braccianeseclaudia #Bracciano #manziana - facebook.com facebook