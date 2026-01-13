Via Serristori si rifà il look cantieri all' opera | Alberi piazzette e nuovi parcheggi drenanti
A partire da mercoledì 14 gennaio, via Serristori sarà interessata a lavori di riqualificazione. I cantieri prevedono interventi su alberi, piazzette e l’installazione di nuovi parcheggi drenanti. L’obiettivo è migliorare la fruibilità e la sostenibilità dell’area, garantendo un servizio più efficiente e un ambiente più curato per residenti e visitatori. I lavori si svolgeranno nel rispetto delle normative e delle tempistiche stabilite.
Via Serristori è pronta a rifarsi il look. Con i cantieri che saranno all'opera a partire da mercoledì 14 gennaio. Il progetto era stato anticipato un anno fa, in occasione della presentazione del piano degli interventi programmati dall’Amministrazione comunale per l’eliminazione delle barriere. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
