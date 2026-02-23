Via Petroni chiusa a Bologna | riapre al traffico ma il linea bus resta deviata

L’incidente di via Petroni, che ha coinvolto un autobus e causato danni a una colonna del palazzo, ha portato alla chiusura temporanea della strada. Dopo più di un mese, il traffico riprende, ma le linee degli autobus continuano a seguire percorsi deviati. La riapertura permette di alleggerire il traffico nel centro di Bologna, anche se alcune deviazioni rimangono in vigore. La situazione viene monitorata da vicino dalle autorità locali.

Bologna, 23 febbraio 2026 – Oltre un mese dopo l’incidente dell’ autobus che ha urtato una colonna del palazzo, riapre al passaggio del traffico. Ma restano – avvisa il Comune – alcune limitazioni. Il danneggiamento alla colonna causato dall’urto del mezzo pubblico, avvenuto il 15 gennaio scorso, era stato tale da compromettere la stabilità nei palazzi al civico 38 di via Petroni e del civico 4 di piazza Verdi. Di conseguenza, via Petroni era stata chiusa all'incrocio con piazza Verdi, così era stato interdetto il traffico in piazza Verdi nella zona dell'incrocio con via Zamboni alla stessa via Petroni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

