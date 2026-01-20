Colonna danneggiata dopo lo scontro con il bus | via Petroni chiusa e residenti fuori casa

A Bologna, via Petroni rimane chiusa a causa dei danni causati da un incidente che ha coinvolto un bus, provocando l’evacuazione dei residenti. La strada è momentaneamente interdetta al traffico mentre le autorità intervengono per le verifiche e le eventuali riparazioni. La situazione rimane sotto controllo, e si monitorano gli sviluppi per garantire la sicurezza di cittadini e operatori.

Bologna, 20 gennaio 2026 – Brutte notizie per i residenti di via Petroni evacuati a seguito della colonna danneggiata dall’incidente del bus dell’altro giorno. I tecnici hanno fatto stamattina un sopralluogo e hanno riscontrato che le condizioni della colonna erano problematiche, spostata a seguito della collisione del mezzo Tper. Da qui, hanno fatto sapere i tecnici, c’è la necessità di mettere in sicurezza l’area, consolidando l’arco. Morale: la strada non potrà riaprire. Conferma l’amministrazione: “Ci vorranno almeno due giorni per i lavori. Fino a quel momento i residenti evacuati non potranno rientrare in casa”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colonna danneggiata dopo lo scontro con il bus: via Petroni chiusa e residenti fuori casa Bologna, autobus contro una colonna in via Petroni: due palazzi evacuati e strada chiusaA Bologna, intorno a mezzogiorno, un autobus della linea C ha perso il controllo e si è schiantato contro una colonna in via Petroni, probabilmente a causa di un malore dell’autista. Bus Tper contro la colonna: strada chiusaIl 15 gennaio, poco dopo le 12, via Petroni è stata temporaneamente chiusa tra piazza Verdi e via Acri. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Bologna, la riapertura di via Petroni e il rientro a casa degli evacuati dopo l'incidente del bus in piazza Verdi: il Comune fa il punto della situazione; Bologna, incidente con navetta Tper, danneggiata la colonna di un portico, chiusa via Petroni; In piazza Verdi dilagano le transenne; Incidente del bus in piazza Verdi. Via ai lavori di messa in sicurezza. Attesa per il ritorno degli evacuati. Colonna danneggiata dopo lo scontro con il bus: via Petroni chiusa e residenti fuori casa - Il Comune dopo il sopralluogo dei tecnici: La messa in sicurezza durerà un paio di giorni. Abbiamo già dato assistenza a una famiglia fornendogli un alloggio ... msn.com Ciao a tutt3, diamo aggiornamenti sul cane paralizzato rinvenuto in strada a Montebello di Bertona. Siamo andate a prelevarlo al sanitario e lo abbiamo ricoverato. Purtroppo la situazione è grave. La colonna vertebrale è stata danneggiata irrimediabilmente, il facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.