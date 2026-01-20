Via Petroni chiusa dopo l’incidente del bus | ecco i percorsi alternativi

Via Petroni è temporaneamente chiusa tra piazza Verdi e via Acri a causa dei lavori di messa in sicurezza degli edifici coinvolti nell’incidente di giovedì scorso, quando un bus ha urtato una colonna. Si consiglia di utilizzare percorsi alternativi per raggiungere le zone interessate e di prestare attenzione alla segnaletica temporanea durante le operazioni di messa in sicurezza.

Resta chiusa via Petroni, nel tratto compreso tra piazza Verdi e via Acri, per consentire i necessari lavori di messa in sicurezza degli edifici coinvolti nell’incidente avvenuto giovedì scorso, quando un bus ha urtato una colonna. La chiusura continuerà fino al termine degli interventi tecnici e strutturali, indispensabili per garantire l’incolumità di residenti e passanti. Per permettere comunque l’accesso ai passi carrai, il Comune di Bologna ha individuato percorsi alternativi. Il transito nella zona pedonale di piazza Verdi rimane vietato, con accesso consentito soltanto in caso di emergenza.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

