I danni del ciclone in Sicilia dal Cdm via libera al decreto per il maltempo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto per i danni causati dal ciclone in Sicilia, Sardegna e Calabria. Il maltempo ha provocato alluvioni, frane e danni alle infrastrutture, lasciando molte zone senza energia e con strade distrutte. Sono stati stanziati oltre un miliardo di euro, dopo i primi cento milioni già assegnati, per aiutare le zone colpite. In particolare, Niscemi ha subito una frana che richiede interventi immediati. La decisione mira a sostenere le comunità colpite e a riparare i danni più gravi.

Oltre un miliardo e cento milioni di euro, dopo i primi cento milioni già stanziati. Lo ha deliberato il Consiglio dei ministri, dopo la relazione del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. Sei mesi di sospensione delle bollette in particolare per le "famiglie fragili" e le imprese "Oltre un miliardo e cento milioni di euro, dopo i primi cento milioni già stanziati, per i danni del ciclone in Sicilia, Sardegna e Calabria e 150 milioni per la frana di Niscemi". Lo ha deliberato il Consiglio dei ministri, dopo la relazione del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. "Saranno i presidenti delle tre Regioni colpite, in quanto commissari delegati, a disporre gli interventi necessari a sostegno delle famiglie e imprese colpite dalle violente mareggiate e dall'ondata di maltempo nelle aree interne e al ripristino delle infrastrutture danneggiate", spiega una nota.