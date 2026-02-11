Cantieri restyling via Argiro e via Manzoni | commercianti denunciano calo vendite del 50% e licenziamenti

I commercianti delle vie Argiro e Manzoni denunciano un calo del 50% nelle vendite a causa dei cantieri di restyling. Molti di loro hanno già licenziato personale e sono preoccupati per il futuro, mentre le transenne restringono lo spazio di vendita e rendono difficile lavorare. La situazione si fa sempre più pesante per chi vive di commercio in queste zone.

Lamentano un calo negli affari del 50 per cento, sono scattati anche i primi licenziamenti di personale e la qualità della vita da “ingabbiati dietro le transenne” è peggiorata. I lavori per il restyling di via Argiro a Bari non stanno procedendo come l’amministrazione aveva promesso o almeno sperava. Lo hanno detto a gran voce i rappresentanti dei negozianti e dei condomini che hanno incontrato nei giorni scorsi i rappresentanti comunali, denunciando le gravi inadempienze e soprattutto i tanti impegni disattesi. A cominciare dalla “sofferenza” in cui si trovano i primi tre isolati e a peggiorare la situazione anche il cantiere Enel su corso Vittorio Emanuele. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Cantieri, restyling via Argiro e via Manzoni: commercianti denunciano calo vendite del 50% e licenziamenti Approfondimenti su Via Argiro Via Manzoni Conto alla rovescia per l'inizio dei saldi, ma i negozianti in Abruzzo denunciano un calo delle vendite durante le festività In vista dei saldi, che inizieranno il 3 gennaio in Abruzzo, i negozianti segnalano una diminuzione delle vendite durante le festività natalizie. Lavori perenni a Torrione Alto, lettera dei commercianti al Comune: “Disagi per clienti e drastico calo delle vendite” La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Via Argiro Via Manzoni Argomenti discussi: Lavori in via Argiro a Bari, commercianti e residenti esasperati: Fatturati dimezzati e disagi per durata cantiere. Restyling di via Argiro, polemica sui cantieri a Bari: «Crollo degli incassi fino al 75%»Il cantiere di restyling di via Argiro, a Bari, avviato il 15 settembre scorso, continua a preoccupare commercianti e residenti. Ieri mattina il comitato, nato proprio in questi giorni, ha incontrato ... quotidianodipuglia.it Bari, in via Argiro il cantiere della discordia: i lavori presto sull’intera strada, ma i commercianti non ci stannoIeri i «protagonisti» di uno dei luoghi più iconici del quartiere Murat sono stati ricevuti a Palazzo di Città per un approfondito punto della situazione: «Così non sopravvivremo» ... lagazzettadelmezzogiorno.it Si chiude un capitolo importante per il restyling del waterfront di Napoli. Dopo mesi di cantieri e un investimento complessivo da 13,5 milioni di euro, il tratto di via Nazario Sauro è stato ufficialmente liberato dalle transenne, restituendo ai cittadini una passeggi - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.