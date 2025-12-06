Giorgia Meloni è con Donald Trump | L’Europa si difenda da sola Poi punge Elly Schlein

Durante l’intervista con Enrico Mentana al TgLa7, la premier Giorgia Meloni ha lanciato un messaggio forte: l’Europa deve conquistare la propria autonomia difensiva se vuole davvero giocare un ruolo da protagonista nel mondo. Secondo la presidente del Consiglio, dipendere da altri per la sicurezza significa accettare limitazioni alla propria libertà politica. La sua posizione arriva in risposta a un documento sulla sicurezza nazionale americano presentato da Trump che muove critiche pesanti verso l’Europa. Per Meloni non si tratta di una rottura tra Stati Uniti e continente europeo, ma del riconoscimento di un cambiamento storico inevitabile: l’indipendenza strategica europea è diventata una necessità che non si può più rimandare. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Giorgia Meloni è con Donald Trump: “L’Europa si difenda da sola”. Poi punge Elly Schlein

