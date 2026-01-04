No neanche quest’anno i centri in Albania tanto decantati da Giorgia Meloni hanno funzionato

Nonostante le affermazioni di alcuni esponenti politici, i centri di accoglienza in Albania non hanno raggiunto gli obiettivi sperati. La loro efficacia e funzionamento sono stati oggetto di discussione e analisi, evidenziando alcune criticità. È importante valutare con attenzione i risultati concreti di queste iniziative, al di là delle dichiarazioni ufficiali, per comprendere meglio l’impatto reale sul territorio.

"I centri in Albania fun-zio-ne-ran-no", è il mantra che Giorgia Meloni va ripetendo ormai da parecchio tempo. Eppure neanche quest'anno i centri hanno funzionato. E nonostante le speranze riposte sul nuovo Patto Ue migrazione e asilo, non è detto che funzionino nemmeno nel prossimo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

