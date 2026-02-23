Vi racconto le lunghe ondate delle politiche di Trump L’analisi di Zecchini

Le decisioni politiche di Trump hanno provocato ripercussioni durature a livello globale. La causa risiede nelle sue scelte che hanno alterato equilibri consolidati, creando tensioni nei mercati e nei rapporti diplomatici. Ogni mossa ha generato effetti immediati e a lungo termine, spesso imprevedibili. Questi cambiamenti si riflettono anche nelle relazioni commerciali e nelle alleanze internazionali. La situazione continua a evolversi, mantenendo alta l’attenzione degli osservatori.

Al pari di un terremoto che genera tsunami distruttivi a grande distanza, le politiche del presidente Trump producono prolungate ondate di incertezza e destabilizzazione su scala internazionale. L'ultimo episodio è avvenuto con la tardiva dichiarazione di illegittimità di specifiche barriere tariffarie erte contro le importazioni dall'estero e la sua immediata reazione a caldo sotto forma di nuovi dazi e di altre misure protezionistiche che siano compatibili con le norme esistenti. Quel che appare chiaro è che il protezionismo commerciale di Trump non è finito, né attenuato con la decisione della Corte Suprema di dichiarare illegittimi i dazi imposti direttamente senza il vaglio e l'approvazione al Congresso.