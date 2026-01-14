Uno sguardo dall’America alle trasformazioni economico-sociali L’analisi di Zecchini

L’analisi di Zecchini offre uno sguardo approfondito sulle trasformazioni economico-sociali in America, evidenziando gli effetti dell’evoluzione tecnologica e delle politiche adottate. L’evento, organizzato dall’American Economic Association a Philadelphia, rappresenta un’importante occasione di confronto tra economisti internazionali, contribuendo a comprendere le dinamiche e le sfide della maggiore economia globale.

Un’importante occasione di analisi e confronto sulle trasformazioni indotte dall’evoluzione tecnologica e dalle politiche della maggiore economia è stata offerta anche quest’anno dalla riunione degli economisti di tutto il mondo organizzata nei giorni scorsi dall’American Economic Association a Philadelphia. A differenza degli ultimi anni, nessuna partecipazione di premi Nobel, né di noti esperti di economia, banchieri centrali e membri di governo, ma presentazioni di analisi elaborate degli effetti dei fattori che stanno guidando da tempo le trasformazioni sia dell’economia, sia del contesto sociale dei principali paesi dell’Ocse. 🔗 Leggi su Formiche.net

