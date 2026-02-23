Veto a nuove sanzioni contro Putin Orbán sfida ancora l’Europa

Orbán ha bloccato le nuove sanzioni contro Putin, motivando la sua posizione con la necessità di mantenere il dialogo con Mosca. La sua decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra gli alleati europei, che chiedono una posizione unitaria. Domani si ricorderà il quarto anniversario dall’invasione russa dell’Ucraina, un evento che continua a influenzare le scelte politiche dei paesi coinvolti. La questione delle sanzioni rimane al centro del dibattito internazionale.

Ci sono date destinate a segnare la storia. Una di queste è senza dubbio quella di domani, in cui ricorre il quarto anniversario dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, senza che si intraveda all’orizzonte l’epilogo di un conflitto ormai completamente incancrenito. Una giornata che, però, rischia di finire sui libri di storia soprattutto perché mostra per l’ennesima volta un’Unione europea divisa e tenuta in ostaggio dal potere di veto dell’Ungheria di Viktor Orbán, da sempre “morbido” nei confronti di Vladimir Putin e fin troppo duro con Volodymyr Zelensky, che, come annunciato oggi e salvo colpi di scena che sembrano improbabili, bloccherà “qualsiasi decisione dell’Ue relativa alle sanzioni contro la Russia”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

L'Europa sfida Putin, Rubio vede OrbánDurante la Conferenza di Monaco sulla sicurezza, le istituzioni europee hanno deciso di definire chiaramente i confini politici ed economici del continente, in risposta alle azioni di Putin.

Dopo 4 anni, a Est si contano i morti. Orbán: veto sulle sanzioni a MoscaLeonardo, a quattro anni dall'inizio del conflitto in Ucraina, si contano molte vittime, ma Kiev e Mosca non hanno ancora fornito dati certi.

