Dopo 4 anni a Est si contano i morti Orbán | veto sulle sanzioni a Mosca

Leonardo, a quattro anni dall'inizio del conflitto in Ucraina, si contano molte vittime, ma Kiev e Mosca non hanno ancora fornito dati certi. La causa di questa mancanza risiede nella difficoltà di ottenere cifre precise e verificabili. La guerra continua a mietere effetti tra le persone, senza che si possa tracciare un quadro completo. La situazione rimane difficile e ancora irrisolta.

Leone XIV: «La pace non va rimandata». Steve Witkoff: «Vertice Putin-Zelensky a breve». A quattro anni dall’inizio della guerra in Ucraina, né Kiev né Mosca hanno mai fornito un bilancio completo e verificabile delle vittime, civili e militari. L’ultimo dato ufficiale ucraino risale al 4 febbraio: intervistato da France 2, il presidente Volodymyr Zelensky ha parlato di 55.000 soldati uccisi dal 24 febbraio 2022, contro i 43.000 indicati a dicembre 2024. Lo stesso Zelensky ha ammesso che il numero non restituisce l’intera portata del conflitto, sottolineando che «un gran numero» di persone risulta disperso. 🔗 Leggi su Laverita.info

Ucraina, veto ungherese a sanzioni Ue contro Mosca: “Bloccheremo decisioni importanti per Kiev”L'Ungheria ha bloccato le sanzioni dell'Europa contro Mosca, rischiando di compromettere il sostegno a Kiev.

Leggi anche: Salvini irrita Meloni e Giorgetti: dopo lo strappo sulle pensioni si teme il veto sul decreto per le armi a Kiev

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ucraina, dopo 4 anni di guerra quasi 2,6 milioni di bambini ucraini sono sfollati; La salute degli Ucraini dopo 4 anni di guerra; Il Fvg al fianco dell'Ucraina dopo 4 anni di conflitto; Bambino di 4 anni in fin di vita dopo un incidente in piscina: ha rischiato di annegare.

Il Fvg al fianco dell'Ucraina dopo 4 anni di conflitto(ANSA) - TRIESTE, 22 FEB - Manifestazioni un pò dovunque in Friuli Venezia Giulia per ricordare che in Ucraina si combatte da quattro anni (l'anniversario cadrà il 24 Febbraio prossimo). Organizzazion ... msn.com

Bambino di 4 anni fugge al controllo dei genitori, cade in piscina e muore dopo 4 giorni di agonia: assolti due dirigenti comunaliBOLZANO - A sei anni dalla morte del bambino di 4 anni in seguito alla caduta nella piscina Lido di Bolzano, i due responsabili dell'impianto ... msn.com

Dopo anni di precarietà, il piano firmato da Vitaliano De Salazar rivoluziona il SUEM nelle province di Cosenza, Vibo e Catanzaro. Dal 1 marzo operative trenta nuove postazioni territoriali per una sanità finalmente di prossimità. - facebook.com facebook

Grandissimo @1913parmacalcio !! Terza vittoria di fila in @SerieA dopo 12 anni! x.com