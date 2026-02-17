Cup sindacati pronti alla mobilitazione | Nessuna risposta alle nostre richieste

Formula Servizi non ha ancora risposto alle richieste dei sindacati, scatenando nuove proteste per il servizio Cup dell’Asl Toscana Sud Est. Le lavoratrici e i lavoratori, che chiedevano miglioramenti e garanzie, minacciano di tornare in piazza e di portare la questione anche in tribunale. La mancanza di risposte si fa sentire in un momento di crescente preoccupazione tra gli operatori.

AREZZO Il silenzio di Formula Servizi riaccende la tensione attorno al servizio Cup dell'Asl Toscana Sud Est, dove lavoratrici e lavoratori si dicono costretti a tornare alla mobilitazione, non escludendo anche il ricorso alle vie legali. A denunciarlo sono Filcams Cgil e Fisascat Cisl, che parlano di una situazione ormai insostenibile per il personale impiegato in appalto sul territorio provinciale aretino. "Non abbiamo ricevuto risposte alle nostre richieste – sottolineano i sindacati –. L'azienda non ha consolidato nemmeno quell'unica ora di lavoro supplementare che aveva garantito sarebbe stata riconosciuta".