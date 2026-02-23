Venerdì 27 febbraio alle 20:00, presso il Teatro Bravò a Bari, l’evento “VERSI E TRAVERSI” prende vita grazie alla passione degli organizzatori. La serata promette di coinvolgere il pubblico con performance di poesia e musica dal vivo, creando un’atmosfera di allegria e coinvolgimento. La scelta di un teatro cittadino sottolinea l’intento di offrire uno spazio di condivisione culturale. La partecipazione di artisti locali rende l’appuntamento ancora più speciale.

Venerdì 27 febbraio alle ore 20:00, presso il Teatro Bravò (Str. Privata Stoppeli, 18 – Bari), si terrà un evento molto divertente ed emozionante, dal titolo “VERSI E TRAVERSI”. Una serata di poesia e recitazione per la raccolta fondi, a favore dell’Associazione culturale “Di -Versi In Versi ETS”.L’evento, con ingresso libero e contributo volontario, fino a esaurimento posti (prenotazione consigliata), sarà un’occasione unica per scoprire anche nuovi talenti e sostenere le attività dell’Associazione.Serata tra parole, suoni e voci, senza un percorso predefinito ma con la libertà di esplorare e creare nuovi significati. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Colin McRae, il Mago dei traversiColin McRae è stato uno dei piloti più noti nel mondo del rally, noto per le sue abilità di guida e il suo stile distintivo.

Basket - Serie "DR2» maschile. Marex: via Nicolosi, torna TraversiLa Marex Altopascio ha annunciato la partenza di Andrea Nicolosi dalla guida tecnica della squadra maschile della Serie DR2.

TRAVERSI INCOSCIENTI DI MARCO BANFI A NAPOLI

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Bari | Versi e Traversi.

Traversi, 5S, gela il Pd sulle elezioni Regionali in Liguria: Orlando nome di valore, ma l’alleanza non è scontataGenova – «L’alleanza? Guai a darla per scontata. Prima di parlare di nomi, vediamo se ci sono le condizioni», dice Roberto Traversi, coordinatore regionale del M5S e trait d’union tra Giuseppe Conte e ... ilsecoloxix.it

SI DICE... Sorsi di Versi In occasione di San Valentino, Bibliofficina Ginosa vi invita a un incontro speciale di Officina in Circolo: uno spazio caldo e conviviale dove leggere, ascoltare e creare insieme. Sabato 14 febbraio | ore 17:30 – 19:30 Biblioteca Civic - facebook.com facebook