Colin McRae il Mago dei traversi

Colin McRae è stato uno dei piloti più noti nel mondo del rally, noto per le sue abilità di guida e il suo stile distintivo. La sua vita privata comprendeva il matrimonio con Alison e la crescita di due figli, Ollie e Johnny. Nonostante la carriera internazionale, mantenne legami profondi con la Scozia, dove nacque e crebbe, anche durante il suo trasferimento a Monaco.

La sua scomparsa prematura, insieme al figlio e ad altre due persone in un incidente

Il ritorno dei McRae: Max pronto a continuare la dinastia dei traversi - Figlio dell’ex pilota Hyundai, Subaru e Mitsubishi WRC Alister McRae e nipote del campione del mondo 1995 Colin, spera di raggiungere il padre e il nonno – il cinque volte campione britannico Jimmy – ... rallyssimo.it

