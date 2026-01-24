Basket - Serie DR2 maschile Marex | via Nicolosi torna Traversi

La Marex Altopascio ha annunciato la partenza di Andrea Nicolosi dalla guida tecnica della squadra maschile della Serie DR2. Al suo posto, torna Traversi, con l’obiettivo di rilanciare il percorso del team nella Divisione Regionale 2. Questa decisione segna un nuovo capitolo per la squadra, in un momento di rinnovamento e di ricerca di stabilità e crescita nel campionato regionale.

Vento di cambiamento in seno alla Marex Altopascio. Esonerato Andrea Nicolosi dalla guida tecnica della prima squadra che milita in " Divisione Regionale 2 ". Coach Nicolosi rimarrà, comunque nel club, sulla panchina della formazione Under 17. A dirigere la prima squadra rosablu, invece, ritorna Maurizio Traversi, ex vice del compianto Giuntoli ai tempi della doppia promozione dalla serie "D" alla "C" Gold, dopo l'autoretrocessione decisa dal club, all'epoca presieduto da Sergio Guidi. Attualmente la squadra altopascese, in "DR2", è ultima in classifica, staccata di quattro lunghezze dalle penultime, con sole tre vittorie all'attivo, l'ultima il 15 novembre: una sola affermazione nelle ultime undici giornate.

