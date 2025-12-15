Napoli record di presenze nel 2025 | Venti milioni di turisti

Nel 2025 Napoli registra un record di presenze turistiche, con una previsione di oltre 20 milioni di visitatori. Un traguardo che conferma il crescente interesse verso la città, nota per il suo patrimonio storico, culturale e paesaggistico. Questo risultato segna un importante momento di rilancio per il turismo napoletano e l'economia locale.

