Venti studenti toscani vivono le Olimpiadi | ghiaccio cultura e sogni

Venti studenti toscani dell’Istituto Vasari di Arezzo hanno partecipato alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per assistere alle gare di hockey su ghiaccio. La loro presenza deriva dalla volontà di conoscere più da vicino le competizioni e vivere un’esperienza educativa. Durante l’evento, hanno seguito le partite e incontrato atleti, scoprendo da vicino il mondo olimpico. La visita si è conclusa con la voglia di approfondire ulteriormente lo sport e la cultura olimpica.
Un gruppo di studenti dell’Istituto Comprensivo Vasari di Arezzo ha vissuto un’esperienza unica: assistere alle competizioni olimpiche di hockey su ghiaccio a Milano, nel cuore delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. L’iniziativa, conclusiva di un percorso educativo triennale, ha 20 alunni immergersi nei valori olimpici e scoprire lo sport in una cornice internazionale. La visita a Milano, programmata per il 21 febbraio 2026, rappresenta il culmine di un progetto avviato nel 2024 dalla Fondazione Milano Cortina 2026 in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Gli studenti, accompagnati dalle docenti, hanno assistito ai quarti di finale maschili e alla finale per il bronzo femminile presso la Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena. 🔗 Leggi su Ameve.eu
