Venti studenti toscani vivono le Olimpiadi | ghiaccio cultura e sogni

Venti studenti toscani dell’Istituto Vasari di Arezzo hanno partecipato alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per assistere alle gare di hockey su ghiaccio. La loro presenza deriva dalla volontà di conoscere più da vicino le competizioni e vivere un’esperienza educativa. Durante l’evento, hanno seguito le partite e incontrato atleti, scoprendo da vicino il mondo olimpico. La visita si è conclusa con la voglia di approfondire ulteriormente lo sport e la cultura olimpica.