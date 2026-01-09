Sogni di ghiaccio pensando alle Olimpiadi. Brillano le stelle sulla pista di Bol On Ice.

Bol On Ice torna all’Unipol Arena di Casalecchio, offrendo uno spettacolo di pattinaggio artistico che unisce talento e eleganza. La quinta edizione dell’evento vedrà protagonisti atleti di livello internazionale, pronti a esibirsi in una cornice che combina competizione e arte. Un’occasione per apprezzare la perfezione tecnica e la bellezza estetica di uno sport che entusiasma gli appassionati e gli spettatori.

Un firmamento di "stelle mondiali" è pronto a illuminare l’inverno tra talento e magia. Così i fuoriclasse del pattinaggio artistico su ghiaccio scenderanno in pista per la quinta edizione di Bol On Ice, il grande show che domani sera trasformerà l’ Unipol Arena di Casalecchio in un palcoscenico unico, in cui tecnica sportiva e dimensione artistica si fonderanno. Una serata scandita da coreografie ed esibizioni capaci di scorrere con naturalezza dal registro comico a quello drammatico, dall’epico al romantico, sostenute da una colonna sonora travolgente e giochi di luce che valorizzeranno l’abilità e la maestria dei grandi artisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

