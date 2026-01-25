Roma anziana si sveglia nel cuore della notte trova ladro in casa
Nel rione Monti a Roma, un'anziana donna si è svegliata nel cuore della notte trovandosi faccia a faccia con un ladro nel proprio appartamento. L’uomo, un 55enne, aveva tentato di mettere a segno un furto, ma è stato scoperto e messo in fuga. L’episodio sottolinea l’importanza di misure di sicurezza e attenzione nelle zone centrali della città.
Tutto è iniziato nel cuore della notte in un appartamento del rione Monti, dove un 55enne ha tentato di mettere a segno un furto ai danni di un'anziana. L’uomo, un trasfertista con precedenti proveniente dalla provincia di Latina, è riuscito a introdursi nell’abitazione al quarto piano forzando.🔗 Leggi su Romatoday.it
