Furto in gioielleria nel cuore della notte | al vaglio le telecamere della zona

Nella notte, una gioielleria nel centro di Ostuni è stata violata da individui che hanno forzato l'ingresso, tentando di rubare preziosi. Le autorità stanno analizzando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili. L'entità del furto al momento non è ancora stata quantificata. La vicenda è al vaglio delle indagini in corso.

OSTUNI - Alcuni malintenzionati avrebbero forzato la porta principale per fare ingresso in una gioielleria e portare via quanti più preziosi possibili, anche se l'entità del bottino è ancora da quantificare. Tutto si è concluso rapidamente. Questo è l'esito di quanto avvenuto durante la notte tra.

