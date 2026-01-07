Trullo il rogo dopo l' omicidio A fuoco la casa degli indagati per il delitto di Demir Orahovac | ipotesi vendetta

Nel quartiere Trullo, si è verificato un incendio nella notte tra il 5 e il 6 gennaio presso l'abitazione di Claudio Zainaghi, uno degli indagati per l’omicidio di Demir Orahovac. L’evento solleva ipotesi di vendetta e accende l’interesse sulle indagini in corso. La vicenda rimane sotto stretta osservazione, mentre le autorità valutano le eventuali connessioni tra il rogo e il delitto avvenuto lo scorso dicembre.

La tensione al Trullo è alle stelle. Si tinge infatti di giallo un rogo divampato nella notte tra il 5 e il 6 gennaio in casa di Claudio Zainaghi, ritenuto, insieme figlio Andrea e a Davide Azzolina, il responsabile dell'omicidio di Demir Orahovac, il 25enne ucciso lo scorso 22 dicembre lungo le.

Trullo, la vendetta dopo il delitto: incendiata casa ai presunti killer - È giallo sul rogo divampato lunedì sera in ...

La spirale della vendetta al Trullo: incendiata l'abitazione dei presunti assassini di Demir - La casa incendiata in piena notte al Trullo era abitata da Claudio Zainaghi e il figlio Andrea (48 e 25), due dei tre uomini arrestati ...

