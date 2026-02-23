Palermo 1926 | l' omicidio della roncola in piazza Borsa

Il 17 giugno 1926, Giulio D’Agati vecchio boss mafioso di Villabate, viene assassinato da Nino Lo Giudice. È un omicidio particolarmente efferato che si consuma in pieno centro storico a Palermo, a due passi da via Roma, in piazza Borsa. Quel giorno, D’Agati si era recato in banca per parlare di affari con un funzionario della Cassa di Risparmio, tale Camillo Albanese. Quest'ultimo, proprietario di alcuni terreni a Villabate, finì successivamente al centro di indagini e vicende giudiziarie, morendo suicida nel 1937, probabilmente a causa di alcuni ammanchi proprio presso la Cassa di Risparmio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Ucraina, quattro anni di resistenza: lacrime e bandiere in piazza della BorsaUna manifestazione in piazza della Borsa riunisce oltre un centinaio di persone per celebrare i quattro anni di resistenza ucraina, causati dall’invasione russa.

Lavori alla rete metropolitana, spostato il capolinea Amts da piazza della BorsaA partire dall’11 dicembre 2025 e fino al 31 maggio 2026, il capolinea degli autobus Amts di Piazza della Borsa sarà spostato a causa dei lavori di ampliamento della rete metropolitana svolti da FCE.

