Vecchio all’altezza D’Angelo assist al bacio

Vecchio ha segnato un gol decisivo che ha deciso la partita, grazie a un’azione ben orchestrata. La causa è stata la sua capacità di inserirsi in area avversaria e sfruttare un cross preciso. Zagaglia si è distinto per una parata spettacolare su un colpo di testa, mentre Giusti ha contenuto con fatica Sardo, che si è reso pericoloso più volte. La partita si è conclusa con una vittoria importante per la squadra di casa.