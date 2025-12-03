Calciomercato Inter per la porta arriva un assist al bacio dal Dibu Martinez Ecco perché

Inter News 24 Calciomercato Inter, il Dibu Martinez è pronto a fare un assist al bacio ai nerazzurri. Vediamo l’intreccio per la porta interista. L’Inter sta intensificando la sua attività sul mercato in vista della prossima stagione, consapevole che l’annata 20252026 sarà l’ultima con lo svizzero Yann Sommer tra i pali. La dirigenza nerazzurra ha già individuato il profilo preferito per il futuro e le grandi manovre sono ufficialmente partite. L’obiettivo dichiarato per l’estate è l’estremo difensore italiano Guglielmo Vicario, attuale portiere del Tottenham. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, in casa Inter non dispiacerebbe affatto un ritorno alla “vecchia cara scuola italica” per la porta. 🔗 Leggi su Internews24.com

