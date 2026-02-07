Fondazione centenario ora è ufficiale | Massimo Passamonti nel Cda per il Comune di Latina

Il Comune di Latina ha annunciato ufficialmente la nomina di Massimo Passamonti nel consiglio di amministrazione della Fondazione Latina 2032. La sindaca Matilde Celentano ha scelto proprio lui per rappresentare l’amministrazione, confermando il suo ruolo nel progetto che celebra il centenario della città.

Ora è ufficiale: è Massimo Passamonti il membro del Cda della Fondazione Latina 2032 scelto dal Comune di Latina, ovvero dalla sindaca, Matilde Celentano. Il nome di Passamonti era infatti già emerso con forza nei giorni scorsi, e ora la prima cittadina ha firmato il decreto di nomina. Passamonti.🔗 Leggi su Latinatoday.it

La Provincia di Latina ha scelto Francesca Pierleoni per entrare nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Latina 2032.

"Con la nomina di Massimo Passamonti – ha affermato il sindaco Celentano - si acquisisce una risorsa di indubbio valore e comprovata esperienza" facebook