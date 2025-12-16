Fondazione Corrado Alvaro si riparte con Arcidiaco presidente ma nel comitato dimissioni in massa
La Fondazione Corrado Alvaro riprende il suo percorso dopo il commissariamento, con Arcidiaco confermato come presidente. Tuttavia, il rinnovamento è accompagnato da tensioni e dimissioni di massa nel comitato, segnando un inizio turbolento che mette in discussione il futuro dell'ente culturale.
La Fondazione Corrado Alvaro esce dal commissariamento, ma quella che doveva essere la prima pagina di una nuova vita dell'ente culturale è iniziata tra veleni e accuse.Stamattina (ma la notizia circolava già ieri in via non ufficiale) la prefettura di Reggio Calabria ha ricevuto comunicazione. Reggiotoday.it
Corrado Alvaro
