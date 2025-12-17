Varese all' aeroporto di Malpensa sequestrati oltre 18mila farmaci illegali

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i controlli all’aeroporto di Malpensa, le autorità doganali e finanziarie hanno sequestrato oltre 18.000 farmaci illegali, mirati a contrastare l’importazione di medicinali privi delle autorizzazioni necessarie. L’operazione rientra in un’intensificazione delle verifiche per garantire la sicurezza e la legalità nel commercio di prodotti farmaceutici in Italia.

varese all aeroporto di malpensa sequestrati oltre 18mila farmaci illegali

© Tgcom24.mediaset.it - Varese, all'aeroporto di Malpensa sequestrati oltre 18mila farmaci illegali

Nell’ambito dei controlli alla frontiera doganale, il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i finanzieri del Gruppo Malpensa hanno intensificato le verifiche per intercettare farmaci privi delle necessarie autorizzazioni per l’immissione in commercio in Italia. Le operazioni, basate su un’analisi dei flussi passeggeri e delle spedizioni merci e supportate da strumenti avanzati di screening, hanno portato al sequestro di 18.597 prodotti farmaceutici importati dall’estero, tutti privi dei requisiti di legge e potenzialmente dannosi per la salute pubblica. Undici persone sono state deferite all’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Leggi anche: Malpensa, sequestrati 18mila farmaci illegali. Erano nascosti nei bagagli o in spedizioni postali

Leggi anche: Malpensa, farmaci vietati e insetticida dannoso per la salute: maxi-sequestro in aeroporto

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Varese, all'aeroporto di Malpensa sequestrati oltre 18mila farmaci illegali

Video Varese, all'aeroporto di Malpensa sequestrati oltre 18mila farmaci illegali

varese aeroporto malpensa sequestratiMalpensa, sequestrati 18mila farmaci illegali. Erano nascosti nei bagagli o in spedizioni postali - Intercettati dalla Guardia di finanza e dai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli migliaia di medicinali privi dei requisiti di legge e potenzialmente dannosi ... msn.com

varese aeroporto malpensa sequestratiVarese, in aeroporto Malpensa sequestrati oltre 18mila farmaci illegali - (LaPresse) Nell’ambito dei controlli alla frontiera doganale, il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i finanzieri del ... stream24.ilsole24ore.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.