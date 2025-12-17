Varese all' aeroporto di Malpensa sequestrati oltre 18mila farmaci illegali
Durante i controlli all’aeroporto di Malpensa, le autorità doganali e finanziarie hanno sequestrato oltre 18.000 farmaci illegali, mirati a contrastare l’importazione di medicinali privi delle autorizzazioni necessarie. L’operazione rientra in un’intensificazione delle verifiche per garantire la sicurezza e la legalità nel commercio di prodotti farmaceutici in Italia.
Nell’ambito dei controlli alla frontiera doganale, il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i finanzieri del Gruppo Malpensa hanno intensificato le verifiche per intercettare farmaci privi delle necessarie autorizzazioni per l’immissione in commercio in Italia. Le operazioni, basate su un’analisi dei flussi passeggeri e delle spedizioni merci e supportate da strumenti avanzati di screening, hanno portato al sequestro di 18.597 prodotti farmaceutici importati dall’estero, tutti privi dei requisiti di legge e potenzialmente dannosi per la salute pubblica. Undici persone sono state deferite all’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
