Varese in aeroporto Malpensa sequestrati oltre 18mila farmaci illegali

Nell’aeroporto di Malpensa, le autorità hanno sequestrato oltre 18.000 farmaci illegali durante controlli doganali. L’operazione, condotta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Guardia di Finanza, mira a contrastare il traffico di medicinali privi delle autorizzazioni necessarie per l’ingresso nel mercato italiano.

Nell’ambito dei controlli alla frontiera doganale, il personale dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i finanzieri del Gruppo Malpensa hanno intensificato le verifiche per intercettare farmaci privi delle necessarie autorizzazioni per l’immissione in commercio in Italia. Le operazioni, basate su un’analisi dei flussi passeggeri e delle spedizioni merci e supportate da strumenti avanzati di screening, hanno portato al sequestro di 18.597 prodotti farmaceutici importati dall’estero, tutti privi dei requisiti di legge e potenzialmente dannosi per la salute pubblica. Undici persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

