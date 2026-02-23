VAR sotto accusa dopo Atalanta-Napoli | esposto alla FIGC Cesari contesta il gol di Pasalic

Il VAR è nel mirino dopo la partita tra Atalanta e Napoli, a causa di un gol di Pasalic contestato. Un esposto alla FIGC accusa il sistema di aver influenzato il risultato, mentre Cesari critica la decisione presa in campo. Le proteste si concentrano sulla correttezza delle decisioni arbitrali e sull’utilizzo della tecnologia. La situazione ha sollevato dubbi sulla trasparenza delle azioni di revisione video. La discussione continua tra tifosi e addetti ai lavori.

INCHIESTA E MOVIOLA: IL DOSSIER. Le polemiche sull’arbitraggio di Chiffi in Atalanta-Napoli (2-1) si trasformano in un caso istituzionale e legale. L’avvocato Erich Grimaldi ha depositato un esposto ufficiale alla Procura Federale della FIGC, richiedendo l’acquisizione degli audio VAR, dei log tecnici, dei timecode e dei metadati per verificare l’uniformità del protocollo e le designazioni arbitrali della stagione. L’azione legale si somma alla rabbia del club azzurro per il gol annullato a Gutierrez e il rigore revocato a Hojlund. Ad aggravare il quadro tecnico è intervenuto l’ex arbitro Graziano Cesari, che a Mediaset ha evidenziato un ulteriore errore decisivo: la rete del pareggio di Pasalic era da annullare per un netto fallo precedente di Zalewski su Mazzocchi, ignorato dal direttore di gara. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

