VAR sotto accusa in Atalanta-Roma | dubbi sul gol di Scalvini attesa infinita sul fuorigioco di Scamacca
Durante il primo tempo di Atalanta-Roma, sono stati numerosi i momenti scrutinati dal VAR, in particolare riguardo al gol di Scalvini e alla posizione di offside di Scamacca. La revisione delle decisioni ha generato attese e dubbi tra tifosi e addetti ai lavori, evidenziando l'importanza di un'analisi accurata nelle situazioni chiave del match.
Nel primo tempo di Atalanta-Roma, tanti episodi sotto la lente di ingrandimento sull'operato del VAR. In occasione dell'1-0 nerazzurro, restano i dubbi su un contatto Scalvini-Svilar. Il raddoppio di Scamacca annullato per un fuorigioco a inizio azione, colto dopo una pausa lunghissima, di 10 minuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Atalanta-Roma, gol di Scalvini e Scamacca e doppio check Var tra le proteste giallorosse. Cos’è successo
Leggi anche: Atalanta, sorride Juric: Scamacca, Zalewski e Scalvini tornano in gruppo
VAR sotto accusa in Atalanta-Roma: dubbi sul gol di Scalvini, attesa infinita sul fuorigioco di Scamacca - Roma, tanti episodi sotto la lente di ingrandimento sull’operato del VAR. fanpage.it
Juve-Cagliari, VAR sotto accusa ma non poteva intervenire: ecco perché - L’esterno di proprietà dell’Atalanta è uno degli osservati speciali e ci ha messo pochissimi secondi per rendersi pericoloso. calciomercato.it
Milan-Pisa 2-2, impresa Gila e VAR sotto accusa - Era stato proprio il portoghese ad aprire le marcature dopo pochi minuti per una gara che sembrava tutta in discesa per i rossoneri. calciomercato.it
Tg2. . Il punto sull'inchiesta per accertare le responsabilità della tragedia di #CarnsMontana. Sotto accusa le misure di sicurezza - facebook.com facebook
Monopattini sotto accusa, 157 violazioni registrate nel 2025 in Circoscrizione 2 x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.