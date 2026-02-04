Tre studenti dell’Università di Pisa si sono piazzati al secondo posto nella Switch Competition, una delle sfide più ambite nel campo delle energie sostenibili. Un risultato che mette in luce il talento e l’impegno degli universitari italiani in un contesto internazionale.

Tre studenti dell’ Università di Pisa hanno raggiunto un traguardo di eccezionale rilievo internazionale, posizionandosi al secondo posto nella Switch Competition, una delle sfide globali più prestigiose dedicate alle soluzioni energetiche sostenibili. I protagonisti di questo successo sono Samuel Worku Demise, Yonas Girma Tekele e Abij Kinfle Assefa, iscritti agli anni accademici 2023 e 2024 del corso di laurea magistrale in Ingegneria della carta e del cartone (Engineering of paper and cardboard), che ha sede a Lucca. Il loro progetto si è distinto per la strategia innovativa e realistica di transizione energetica a dieci anni in Etiopia, dimostrando come le competenze ingegneristiche maturate nel distretto lucchese possano essere applicate per risolvere crisi energetiche complesse in contesti internazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sfida globale sulla “carta“. In vetta tre universitari

