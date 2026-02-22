Students’ Creative Food 2026 | la Valtellina torna capitale internazionale dei giovani talenti dell’ospitalità

Il concorso Students’ Creative Food 2026 ha richiamato molti studenti che vogliono dimostrare le proprie abilità in cucina. La causa è il crescente interesse verso la gastronomia e l’opportunità di emergere nel settore. La Valtellina si prepara ad accogliere giovani provenienti da diverse nazioni, pronti a sfidarsi con piatti innovativi. Questa edizione promette di valorizzare le capacità creative dei partecipanti e di promuovere scambi culturali attraverso il cibo.

Dopo il successo della prima edizione, torna uno degli appuntamenti più attesi per i giovani talenti dell'ospitalità. APF Valtellina annuncia ufficialmente la seconda edizione di Students' Creative Food - International Contest, la competizione internazionale dedicata agli studenti di cucina, pasticceria, sala e bar. L'evento si terrà dal 17 al 21 marzo 2026 e porterà in Italia squadre provenienti da scuole e academy alberghiere europee ed extraeuropee. Students' Creative Food nasce con un obiettivo preciso: trasformare la gara in un'esperienza formativa concreta. Non solo tecnica, ma anche organizzazione, gestione del lavoro, capacità comunicativa e attitudine al confronto internazionale.