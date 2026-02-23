Valorizzazione delle eccellenze pubblicato il Decreto con criteri e premi per le competizioni 2024 25

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto direttoriale n. 253 del 19 febbraio 2026, che stabilisce i criteri e i premi per le competizioni scolastiche del 202425. La decisione nasce dalla volontà di premiare gli studenti più meritevoli e di promuovere l’eccellenza nelle scuole italiane. Il decreto specifica le modalità di partecipazione e i riconoscimenti assegnati. La circolare è ora disponibile su tutti i siti istituzionali.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha adottato il Decreto direttoriale n. 253 del 19 febbraio 2026, relativo alla valorizzazione delle eccellenze per l'anno scolastico 20242025.