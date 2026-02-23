Valorizzazione delle eccellenze 2026 27 | accreditamento e riconoscimento competizioni domande entro il 28 febbraio

La scadenza per le domande di valorizzazione delle eccellenze 202627 è stata fissata al 28 febbraio 2026, alle 23.59, a causa della volontà di garantire un riconoscimento più rapido delle competizioni scolastiche. Le scuole devono presentare le richieste per ottenere l’accreditamento e il riconoscimento ufficiale delle iniziative prima della fine del mese. La procedura mira a favorire la partecipazione e il coinvolgimento degli studenti in attività di alto livello.

Fissata al 28 febbraio 2026, ore 23.59, la scadenza per la presentazione delle domande relative alle iniziative di valorizzazione delle eccellenze per l'anno scolastico 2026–2027, in attuazione del Decreto ministeriale 19 marzo 2015, n. 182.