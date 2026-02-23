Valmadrera ecco 28 nuovi alberi nel parco di via Leopardi

Valmadrera ha piantato 28 alberi nel parco di via Leopardi, a causa di un progetto partecipato promosso dal Comune. L'intervento, realizzato nelle prime settimane di febbraio, ha coinvolto volontari e cittadini, che hanno contribuito alla scelta delle specie e alla messa a dimora delle piante. Questa iniziativa rafforza l'impegno della comunità per valorizzare gli spazi verdi della città. Il nuovo verde si aggiunge alle aree già esistenti nel quartiere.

Completata la piantumazione voluta dai cittadini con i progetti partecipati. Pronta la terza edizione con altri 20mila euro Si è concluso nelle prime settimane di febbraio l'intervento di piantumazione del parco di via Leopardi, nato dall'idea vincitrice della seconda edizione dei progetti partecipati del Comune di Valmadrera. Un progetto di democrazia diretta che ha visto i cittadini scegliere come investire 20mila euro del bilancio comunale, trasformando il polmone verde della città con nuovi viali alberati. L'intervento, affidato a Silea spa - Società Benefit, ha portato alla messa a dimora di 28 nuovi alberi con relativo impianto di irrigazione.