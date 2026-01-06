Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello festeggiano il compleanno di Gabriella | Un anno di te

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno celebrato il primo compleanno di Gabriella, la loro secondogenita. In un momento di intimità familiare, l’ex campione di MotoGP si mostra come un padre attento e premuroso, preferendo la serenità delle giornate in famiglia alle piste. Questa occasione testimonia l’importanza dei momenti condivisi e il forte legame che unisce Rossi alla sua famiglia.

Alle piste del moto GP Valentino Rossi preferisce la serenità delle giornate in famiglia. L'ex campione è perfettamente calato nel ruolo di papà premuroso, come dimostrano gli scatti del primo compleanno di Gabriella, la sua secondogenita. Valentino Rossi e il compleanno di Gabriella. Da quando ha incontrato Francesca Sofia Novello, la vita di Valentino Rossi è cambiata radicalmente. L'ex campione di motociclismo è infatti papà di due bellissime bimbe, Giulietta e Gabriella, che sembrano diventate il centro nevralgico del suo universo. Proprio per celebrare il primo compleanno della più piccola, lo sportivo ha condiviso un tenerissimo scatto sui social, che lo vede giocare e coccolare la sua secondogenita sul divano di casa.

