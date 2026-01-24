Metal detector nelle scuole Valditara spiana la sinistra | Ma quale repressione è un’esigenza di sicurezza

Il ministro Valditara difende l’uso dei metal detector nelle scuole, sottolineando come si tratti di un’esigenza di sicurezza piuttosto che di repressione. La sua posizione si inserisce nel dibattito sulla tutela degli ambienti educativi, con l’obiettivo di prevenire situazioni di rischio. Durante un evento della Lega a Rivisondoli, Valditara ha ribadito l’importanza di misure preventive per garantire un contesto scolastico più sicuro.

Ma dove la vedono la repressione? E’ un ministro Valditara sconcertato quello che si trova a Rivisondoli, a un evento della Lega, Idee in movimento”. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, dopo la tragedia dello studente egiziano ucciso con una coltellata fatale da coetaneo marocchino, ha annunciato quello che da molte parti è richiesto: l’imminente pubblicazione di una circolare sui metal detector mobili negli istituti scolastici. Per questo è rimasto stupito delle critiche sollevate dall’opposizione urlante che ha definito l’iniziativa come una forma di repressione. La sinistra scopre la sicurezza a giorni alterni: un giorno la invoca a chiacchiere per attaccare il governo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

