Valanghe stato di attenzione su Veneto e Friuli Venezia Giulia fino a mercoledì 25 febbraio

Le valanghe hanno portato a un nuovo stato di attenzione in Veneto e Friuli Venezia Giulia fino a mercoledì 25 febbraio. Le autorità hanno emesso allerte a causa delle abbondanti nevicate e delle condizioni di ghiaccio che rendono il rischio più elevato nelle zone montuose. Gli escursionisti e gli sciatori sono invitati a rispettare le indicazioni e a evitare le aree a rischio. La situazione resta critica in alcune località sciistiche delle Alpi.

Torna il maltempo sul Veneto. Dopo un piccolo assaggio di primavera, torna il vento e il freddo, ma non ovunque. In generale, infatti, su Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli la nuova settimana sarà caratterizzata da tempo stabile e asciutto grazie all'espansione di un robusto campo di alta pressione. Tuttavia, il maltempo potrebbe colpire sui settori alpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove è stata dichiarata la fase di attenzione per il rischio di valanghe a partire dalle 18 di oggi, lunedì 23 febbraio, fino a mercoledì 25. «Gli accumuli di neve ventata degli ultimi giorni - si legge nel bollettino della Protezione civile - rappresentano la principale fonte di pericolo» e «devono essere valutati con attenzione. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Due valanghe tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, soccorsi in azioneDue valanghe si sono abbattute nel pomeriggio tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, nelle zone di Sella Nevea e Casera Razzo.

Valanghe tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, soccorsi in corso: almeno 6 persone coinvolte, un dispersoDue valanghe si sono staccate nel pomeriggio tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, coinvolgendo almeno sei persone.

