Valanghe tra Friuli Venezia Giulia e Veneto soccorsi in corso | almeno 6 persone coinvolte un disperso

Due valanghe si sono staccate nel pomeriggio tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, coinvolgendo almeno sei persone. Le operazioni di soccorso sono in corso, con un disperso ancora da trovare. Le valanghe sono avvenute intorno alle 14:30, una a Sella Nevea e l’altra in un’altra località non specificata. I soccorsi si sono attivati subito, ma le operazioni sono complesse a causa della neve fresca e delle condizioni di difficoltà in montagna.

Lo scialpinista disperso a Casera Razzo è stato trovato senza vita, sepolto sotto circa un metro di neve. L'incidente è avvenuto nella zona al confine tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, dove erano stati segnalati più distacchi di valanghe. Dopo numerose ricerche, il corpo è stato individuato nella zona indicata da una persona che aveva dato l’allarme. Nel frattempo, le operazioni di soccorso a Sella Nevea hanno avuto esito positivo: un escursionista travolto dalla neve è stato estratto dai compagni di viaggio e, nonostante le ferite e l'ipotermia, è stato trovato cosciente. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato in elicottero a Sella Nevea e poi trasferito all'ospedale di Udine. 🔗 Leggi su Leggo.it

