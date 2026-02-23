Valanga travolge due escursionisti in ciaspole | un ferito grave

Una valanga ha investito due escursionisti in ciaspole a Passo Vajolèt, causando un grave ferimento. La slavina si è staccata improvvisamente dalla montagna, trascinando le persone lungo il percorso innevato. I soccorritori trentini sono intervenuti rapidamente per prestare assistenza e mettere in sicurezza l’area. La scena si è svolta in un pomeriggio teso, dopo un episodio simile verificatosi poco prima a passo San Pellegrino. I dettagli sull’intervento sono ancora in fase di aggiornamento.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico di Centro Fassa e le unità cinofile, supportati dai colleghi di Moena, Alta Fassa e San Martino e dai vigili del fuoco È stato un pomeriggio impegnativo quello di oggi, domenica 22 febbraio, per i soccorritori trentini. A poche ore di distanza dalla valanga a passo San Pellegrino, un'altra slavina si è staccata dalla montagna, a Passo Vajolèt, travolgendo due escursionisti in ciaspole: un uomo e una donna, entrambi sulla trentina. La chiamata agli operatori del numero unico di emergenza 112, da parte della donna, è arrivata attorno alle 15.

