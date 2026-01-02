Tragedia Alpi Cuneesi valanga travolge 4 escursionisti | un morto e due feriti gravi

Da ildifforme.it 2 gen 2026

Nelle Alpi Cuneesi, una valanga ha travolto quattro escursionisti vicino al bivacco Bonelli, in alta Valle Maira. L’incidente ha provocato un decesso e due feriti gravi. Le autorità stanno intervenendo sul luogo per soccorsi e verifiche. Si ricorda l’importanza di rispettare le condizioni meteorologiche e di sicurezza in zone montane soggette a slavine.

Il distacco della slavina di grandi dimensioni è avvenuto nei pressi del bivacco Bonelli, in alta Valle Maira. La quarta persona rimasta coinvolta avrebbe riportato solo lievi contusioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

