Valanga in Val di Fassa morto il giovane travolto ieri pomeriggio

Una valanga nel Passo Vajolet in Val di Fassa ha causato la morte di un giovane di 28 anni. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio mentre il ragazzo camminava in zona. Nonostante i soccorsi siano arrivati subito, le ferite sono risultate troppo gravi e il giovane è deceduto nella notte. La zona rimane sotto stretta osservazione mentre le autorità indagano sulle cause dell’accaduto.

(Adnkronos) – È morto nel corso della notte il 28enne trentino che ieri pomeriggio era rimasto travolto da una valanga sul Passo Vajolet in Val di Fassa (Trento). Recuperato dopo due ore di ricerche in gravissime condizioni e in stato di ipotermia era stato elitrasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara. Il giovane è stato travolto mentre ciaspolava con la compagna, rimasta illesa, e che ha così potuto dare l’allarme. Entrambi erano senza Artva, il che ha reso più complicate le ricerche da parte dei soccorritori del Soccorso alpino trentino, della Guardia di finanza, della polizia e delle unità cinofile. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Marmolada, morto freerider 31enne travolto ieri da una valangaUn freerider di 31 anni è deceduto all’ospedale Santa Chiara di Trento, dopo essere stato travolto da una valanga sulla Marmolada.

Marmolada, morto il freerider romano che ieri era stato travolto da una valangaUn freerider romano è deceduto dopo essere stato travolto da una valanga sulla Marmolada.

