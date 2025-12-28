Marmolada morto il freerider romano che ieri era stato travolto da una valanga

Un freerider romano è deceduto dopo essere stato travolto da una valanga sulla Marmolada. La tragedia è avvenuta ieri durante un traverso a circa 2.000 metri di quota. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente. La zona rimane sotto attenzione, e si raccomanda sempre la massima prudenza in ambienti alpini.

Secondo quanto si apprende, la vittima è stata travolta mentre stava percorrendo un traverso ad una quota di 2.700 metri circa, sotto Punta Rocca.

